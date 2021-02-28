شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يواجه الطلائع بعد غياب طويل عن مباريات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، واحدة من المباريات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع طلائع الجيش بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب أعينه ضرورة الفوز من أجل العودة للأنتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا ، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعول موسيماني في مباراة الليلة على أوراقة الرابحة المُتمثلة في عدة لاعبين منهم ، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وأجاي وبواليا وأيمن أشرف وياسر أبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول للإصابة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

الاهلى ثانى أقوى هجوم بـ19 هدفا، بينما يأتى الزمالك فى المقدمة بـ21 هدف كأكثر الفرق تسجيلًا فى الدورى المصري ، ويعد المارد الاحمر أقوى دفاع فى الدورى المصرى بواقع 4 أهداف فقط دخلت شباك المارد الأحمر، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بـ6 أهداف.

ويُسجل الأهلى بمعدل 2.11 خلال اللقاء الواحد وهو أكبر معدل للفرق فى الدورى المصرى بالرغم من عدد الأهداف المتوقعة للفريق الأحمر خلال اللقاء الواحد هو 1.94 ، وفشل الأهلى فى التسجيل خلال 3 مباريات فى الدورى المصرى وكانت أمام كل من بيراميدز، وادى دجلة، البنك الأهلي.

كما حافظ على شباكه النظيفة فى 6 مباريات من الـ9 التى تم لعبها فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

في المقابل ، يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل الايجابى مع سموحة في أخر ظهور له بالدوري.

ويحتل الطلائع، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 14 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وشهد آخر ظهور له في الدوري تعادلا إيجابيا مع سموحة بهدف لكل فريق.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة الأهلى، بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.

وطالب عبد الحميد بسيونى لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية لمنع مهاجمى الأهلى من الوصول لشباك الطلائع ، ويعول بسيونى على نجومه محمد بسام وأحمد سمير وعمرو مرعى وعمرو جمال لخطف الانتصار.