شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي «يقلبها» على الأهلي بهدفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قلب الفيصلي تأخره أمام ضيفه الأهلي إلى فوز صعب وقاتل بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم الأهلي أولاً عن طريق سلطان مندش (د:49)، بعد أن أضاع عمر السومة ركلة جزاء تصدى لها ببراعة مصطفى ملائكة، وفي الدقائق الـ10 الأخيرة من عمر اللقاء، أحرز الفيصلي هدفين عن طريق جوليو تفاريس من ركلة جزاء (د:83)، ومحمد الصيعري (د:90+2)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي فوزه السابع ليصل للنقطة 29 ويحتل المركز الثامن، فيما تلقى الأهلي الخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند النقطة 35 في المركز الثالث.