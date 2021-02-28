ميتز يصعد لخامس الدوري الفرنسي

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وتقدم بوردو بهدف سجله صامويل كالو في الدقيقة 14، لكن ميتز حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما توماس ديلاين وفاجنر جوزيه جونسالفيس في الدقيقتين 72 و90.وارتفع رصيد ميتز إلى 41 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بوردو عند 33 نقطة في المركز الـ11.
وشهدت المرحلة نفسها أمس لقاء ديجون مع باريس سان جيرمان حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف المتصدر ليل، ونقطة واحدة خلف ليون صاحب المركز الثاني.
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