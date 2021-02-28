قاهر الظروف

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وخاض الباطن المباراة وسط ظروف صعبة تمثلت في غيابات كبيرة في صفوفه بسبب تفشي فيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قهر فريق الباطن ظروفه وضيفه الوحدة وتغلب عليه 3/ 0 في المباراة التي استضافها على ملعبه بحفر الباطن في الأسبوع الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وخاض الباطن المباراة وسط ظروف صعبة تمثلت في غيابات كبيرة في صفوفه بسبب تفشي فيروس كورونا بين عناصر النادي. وسجل الثلاثية، عبدالمجيد عبيد، وفابيو آبرو (هدفبن).

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