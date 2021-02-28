شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسعى لمواصلة الانتفاضة أمام البنك الأهلى فى الظهور الأول لجلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق أسوان نظيره البنك الاهلى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سوهاج بثلاثية مقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر بكأس مصر وهى نفس النتيجة التي حققها زهرة الجنوب في أخر ظهور له بالدوري على حساب الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

فيما خسر البنك الأهلى من مصر المقاصة بهدف دون رد فى آخر ظهور له بالدوري ليتم الاستعانة بخالد جلال مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد يوسف الذى رحل عن منصبه لاسيما أن البنك الاهلى ودع أيضاً بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاستكمال انتفاضة زهرة الجنوب وخطف النقاط الثلاث من مباراة اليوم للتقدم في سباق مراكز المسابقة، فيما تعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً للبنك الاهلى وبالطبع سوف يسعى لترك انطباع جيد في أول ظهور مع فريقه الجديد لإنتشال من عثراته.