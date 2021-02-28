شكرا لقرائتكم خبر عن «هتلر الزمالك» في خطر.. والنادي يستنجد بوزير الرياضة لإنقاذه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الحزن داخل قطاع كرة اليد بنادي الزمالك، بسبب الإصابة الخطيرة التى تعرض لها محمد رمضان (هتلر) لاعب فريق كرة اليد بالزمالك، حيث أصيب بقطع في العضلة الصدرية العظمى.

ويحتاج هتلر إلى إجراء تدخل جراحي سريع ودقيق بالخارج، نظرا لصعوبة علاجه بمصر، حيث تسود حالة من التخوف على شفائه، الأمر الذي قد يقضي علي مستقبل اللاعب ويهدد باعتزاله اللعب.

وطالب جهاز كرة اليد بنادي الزمالك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة سرعة التدخل لإنقاذ هتلر، وسرعة سفره إلى ألمانيا أو الإمارات للعلاج تحت إشراف أطباء متخصصين.

يعد هتلر من أعمدة الفريق الأول بالزمالك، وسبق أن لعب وهو مصاب بارتجاج أمام الأهلي وأصر على استكمال المباراه رغم الخطورة على حياته.

ودشنت جماهير الزمالك حملة علي مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة إدارة الزمالك بالتدخل العاجل والإسراع في إنهاء إجراءات السفر وتغطية تكاليف العلاج سواء من النادي أو وزارة الرياضة.