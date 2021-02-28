شكرا لقرائتكم خبر عن البريطاني بيرد يتوج بطلا في الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس، منافسات الجولة الثانية من سباق «فورمولا إي الدرعية 2021»، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، ضمن الموسم السابع لبطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي»، وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

وقد شهد السباق مع ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو والمعالي، والمهتمون برياضة سباقات الفورمولا، وعددٌ من الضيوف، وتوج المتسابق البريطاني سام بيرد من فريق «جاغوار» بلقب الجولة الثانية من الموسم السابع، فيما جاء ثانيا الهولندي روبن فراينز سائق فريق «اينفيجين فيرجين ريسينغ»، في السباق الكبير والذي نظم لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقاً عالمياً على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.83 كم ومضاءة بتقنية الـ«LED» ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع برامج «رؤية المملكة 2030».

ويشهد القطاع الرياضي في المملكة قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم بفضل الله -عز وجل- ثم الدعم غير المسبوق الذي يوليه ولي العهد -أيده الله- وحرصه ومتابعته المستمرة التي أسهمت في نجاح القطاع بتوفيق الله في استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية.