موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد ..والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في التاسعة مساء اليوم الأحد ، نحو ملعب "ستامفورد بريدج" بمدينة لندن، الذي يستضيف قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس بـ43 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين فريقين في الأولد ترافورد، قد انتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف.

موعد المباراة

تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd2، 4k.

معلق المباراة

يعلق رؤوف خليف على أحداث المباراة.