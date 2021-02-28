الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد ..والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في التاسعة مساء اليوم الأحد ، نحو ملعب "ستامفورد بريدج" بمدينة لندن، الذي يستضيف قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة .

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد في المركز الخامس بـ43 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين فريقين في الأولد ترافورد، قد انتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف.

موعد المباراة

تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت .

القنوات الناقلة للمباراة

تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd2، 4k.

معلق المباراة

يعلق رؤوف خليف على أحداث المباراة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا