شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين صبحى وفوزى فى عرين الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش لمواجهة الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 10 مارس المقبل على ستاد الاسكندرية، وقبل كلاسيكو الدراويش والمارد الأحمر شارك محمد صبحى حارس الإسماعيلى مع فريقه فى 8 مباريات بواقع 720 دقيقة وتلقت شباكه 11 هدفا وخرج بكلين شيت فى مباراتين، فيما شارك محمد فوزى حارس الدراويش فى 5 مباريات بواقع 450 دقيقة وتلقت شباكه 7 أهداف وخرج بكلين شيت فى لقاء وحيد ، بينما لم يشارك محمد مجدى حارس الفريق الأصفر فى أى مباراة حتى الآن.

وطالب البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالتركيز بمعسكرهم المغلق بالعين السخنة قبل مواجهة الأهلى بهدفه رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين للفترة المقبلة التى تشهد ضغط مباريات ومواجهات قوية .

وحرص أعضاء الجهاز الفنى للدراويش على عقد جلسات مع اللاعبين بهدف تجهيزهم نفسيا وتحفيزيهم قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.

وقرر البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكره المغلق المقام بالعين السخنة والذى انطلق صباح الخميس ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.