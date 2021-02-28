شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يتلقى وعودا للعودة إلى الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والمعار إلى سيراميكا، وعودا من مسئولى القلعة الحمراء للعودة مرة أخرى إلى ناديه بعدما تألق اللاعب بشكل لافت مع الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة وخطف البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدوري المصري.

وفتح مسئولو الأحمر خطوط اتصال مع أحمد ياسر ريان خلال الأيام الماضية أبدوا فيها إعجابهم بالمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع سيراميكا، خصوصا بعد تسجيله 7 أهداف في جميع المسابقات واحتلاله وصافة هدافى الدوري المصري.

ونال أحمد ياسر ريان إشادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ونقل مسئولو الأحمر للاعب رؤية الفتى الأسمر وإعجابه بقدراته الفنية والإمكانيات التي ظهر عليها وطالبوه بالاستمرار على الأداء الجيد.

ووعد أحمد ياسر ريان مسئولي الأحمر بمواصلة التألق وتقديم أداء جيد يشفع له بالتواجد داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى في الموسم الجديد، خصوصا أن رغبته وحلمه يتمثل فى اللعب أساسيا في تشكيلة الفريق الأحمر.

وفى المقابل، بدأ مسئولو سيراميكا التحدث مع اللاعب من أجل إقناعه للبقاء معهم في الموسم الجديد وطالبوه بضرورة مواصلة التركيز وعدم الانشغال بملف العودة إلى القلعة الحمراء حتى يستمر في تسجيل الأهداف.