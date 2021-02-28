مانشستر يونايتد يتعاقد مع “ستار تايمز” لتوسيع رقعة انتشار قناة MUTV في أفريقيا

أبرم عملاق كرة القدم الإنجليزية مانشستر يونايتد، شراكة مع شركة الإعلام الصينية العملاقة “ستار تايمز” لتوزيع قناة النادي الخاصة “MUTV” في أكثر من 30 دولة أفريقية بجنوب الصحراء الكبرى.

تمثل الصفقة مع الشركة الصينية العملاقة، “StarTimes”، مشغل التلفزيون الرقمي الرائد في أفريقيا، أكبر اتفاقية من نوعها لنادي مانشستر يونايتد في المنطقة.

وتعني هذه الشراكة الاستراتيجية من قبل نادي مانشستر يونايتد، أن المشاهدين في دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وغانا، سيحصلون على محتوى حصري لفرق الشياطين الحمر “الفريق الأول وجميع الفئات العمرية وفريق كرة القدم النسائية” على مدار 24 ساعة عبر منصات ستار تايمز.

وتقدم قناة مانشستر يونايتد الخاصة “MUTV” طيلة اليوم، مباريات الفريق الأول والأكاديمية والمؤتمرات الصحفية المباشرة ومقابلات مع اللاعبين وأفلام وثائقية قديمة وحديثة، وأخبار تخص النادي.

وتطور محتوى قناة MUTV كثيرًا عما كان عليه عندما انطلقت لأول مرة عام 1998، في بادرة هي الأولى من نوعها في ذلك الوقت، بين أندية أوروبا الكبرى، وباتت الآن من أميز القنوات الرياضية الخاصة بالأندية حول العالم.

فخر كبير بقارة أفريقيا

تمتلك ستار تايمز أكثر من 13 مليون مشترك من خلال خدمة التلفزيون الرقمي DVB و 20 مليون مستخدم لخدمة البث عبر الإنترنت (OTT) في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال الرئيس التنفيذي لوسائل الإعلام في مانشستر يونايتد “فيل لينش” عن هذه الشراكة “نشعر بفخر كبير بوجود مئات الملايين من المشجعين المتحمسين للنادي في أفريقيا، وستسمح لهم هذه الاتفاقية طويلة الأمد بالاقتراب أكثر من النادي عن طريق مشاهدة محتوى قناة مانشستر يونايتد الحصري على مدار الساعة من أولد ترافورد ومجمع التدريب AON”.

وأضاف قناة MUTV، هي واحدة من أهم قنواتنا للتفاعل مع المعجبين حول العالم، سواء من خلال منصات البث المباشر أو المباشرة إلى المستهلك، ونحن متحمسون لزيادة انتشارها بشكل كبير من خلال شريكنا الجديد في إفريقيا ستار تايمز.”

وقالت نائبة المدير في ستار تايمز كرستين مياو “مانشستر يونايتد هو أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم. يسعدنا مشاركة MUTV مع مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء إفريقيا كجزء من التزامنا بتعزيز تجربة مشتركينا “.