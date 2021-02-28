بيكيه: يؤكد قدرة نادي برشلونة على تصدر الدوري الإسباني

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن فريقه ما زال قادرًا على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، معربًا عن سعادته بمسيرة الفريق في المسابقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقدم برشلونة عرضًا قويًا قاده للفوز 2 / صفر على مضيفه إشبيلية اليوم السبت في الدوري الإنجليزي ليستعيد الفريق المركز الثاني مؤقتًا بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراتين أقل من برشلونة حتى الآن وفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسيداد بعد غد الإثنين.

وبدا بيكيه واثقًا من قدرة فريقه على المنافسة على لقب المسابقة بعد الفوز الثمين اليوم والعرض القوي للفريق في مواجهة إشبيلية صاحب المركز الرابع.

ولدى سؤاله عن مشاكل الإصابات التي يواجهها برشلونة حاليًا، قال بيكيه : “علينا فقط أن نتسم بالقوة الذهنية. وإذا تحقق هذا، لا يهم من سنواجه لأننا نستطيع تحقيق نتائج جيدة أمام الجميع”.

وأشار : “أشعر بسعادة طاغية اليوم، أشعر بالفخر الشديد بالفريق، عدنا لتقديم مستويات عالية، ما زال الصراع على اللقب قائمًا بالتأكيد .. قدمنا مسيرة ناجحة منذ بداية 2021 حتى الآن بغض النظر عن مباراتي باريس سان جيرمان (التي خسرها الفريق) وقادش (التي انتهت بالتعادل) “.

وأضاف : “قدمنا أداء جماعيًا رائعًا اليوم ، ولم يسدد الفريق المنافس أي كرة على المرمى”.