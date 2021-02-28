الإصابة تُبعد بيدري عن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

كشف موقع نادي برشلونة الرسمي عن تعرض لاعب الوسط الموهوب “بيدري” لإصابة في أسفل الساق اليسرى خلال مباراة الجولة 25 من الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت 27-2-2021، في اللقاء الذي استضافه ملعب سانشيز بثخوان في الأندلس.

ويتوقع الأطباء غياب بيدري عن مباريات نادي برشلونة لمدة 3 أسابيع قادمة، ما يعني استبعاده من تشكيلة الفريق أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الحساب الرسمي لـ نادي برشلونة على موقع تويتر “بيدري أصيب في أسفل الساق اليسرى، غدًا ستُجرى له المزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة مدة غيابه بعد هذه الإصابة”.

من جانبها قالت صحيفة AS الإسبانية “بيدري تقريبًا مُستبعد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، لكن المدافع أراوخو جاهز للمباراة القادمة”.

وأوضح نفس المصدر “في أفضل الأحوال سيعود بيدري إلى صفوف نادي برشلونة يوم 21 مارس المقبل أمام ريال سوسيداد”.

ويُعد بيدرو جونزاليس لوبيز (بيدري) أحد أهم مفاتيح لعب برشلونة منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي من لاس بالماس.

وشارك صاحب الـ 18 عامًا في 25 مباراة كأساسي في الدوري الإسباني مع نادي برشلونة، بواقع 17 مباراة كأساسي و8 مباريات كبديل، واستطاع تسجيل هدفين، الأول أمام ريال بيتيس في الجولة التاسعة، والثاني أمام أثلتيك بلباو في الجولة 17.