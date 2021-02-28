شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يفجر مفاجأة عن بقاء محمد صلاح داخل ليفربول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر موقع صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية المنتمية لنادي الريدز، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير محمد صلاح داخل كتيبة ليفربول الموسم المقبل.

وحسم يورجن كلوب المديرالفني لفريق ليفربول مصير صلاح داخل قلعة الأنفليد، وقال: أنا أتمنى استمرار صلاح معانا لفترة طويلة جدا.

تصدر المصري مرة أخرى قائمة هدافي الريدز هذا الموسم حيث سجل 24 هدفاً في جميع المسابقات، جاء 17 من هؤلاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لوضعه في المقدمة باعتباره هداف البريميرليج.

وتم بث صلاح تكهنات مبدئية حول مستقبل هذا الموسم بعد مقابلة مع مجلة آس الإسبانية في ديسمبر. وسُئل المهاجم حتما عن اهتمامه باللعب في يوم ما مع برشلونة أو ريال مدريد ، وأجاب صلاح بمستوى من الدبلوماسية. وقال صلاح وقتها خلال حواره لمجلة آس: أعتقد أن مدريد وبرشلونة هما فريقان كبيران من يدري ما سيحدث في المستقبل ، لكني الآن أركز على الفوز بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول مرة أخرى.

واقترح كلوب الآن أن أفضل هدافه سوف يظل ثابتا على المدى الطويل في آنفيلد. وقال كلوب لموقع ليفربول إيكو، إنه أمر محرج بعض الشيء عندما أضطر إلى الثناء على لاعبي داخل فريقي، وهو ما أحب أن أفعله لأكون صادقا ولكن بشكل خاص في حالة محمد صلاح، الأرقام تتحدث عن نفسها.

أضاف كلوب: محمد صلاح ليس فقط هدافا لقد تطور كلاعب كرة قدم أيضا إنه لاعب مهم جدا جدا بالنسبة لنا ونأمل أن يكون كذلك لفترة طويلة جدا بالطبع

تابع: يجب أن نلعب كرة قدم ناجحة ، وأنا أعلم ذلك يمكننا تقديم عروض أفضل بكثير وقرارات أفضل بكثير ، لقد قلت ذلك بالفعل ، لكن الوضع مختلف تمامًا عما كان عليه العام الماضي بالطبع، طالما أظهر لي فريقي أنهم يريدون ذلك حقا ، ولديهم رغبة كبيرة في تغيير الوضع ، فأنا إلى جانبهم تمامًا لأنه بعد ذلك يمكننا تغيير البقية، ليس الأمر دائمًا في الإطار الزمني الذي يريده بقية العالم ، لكن يمكننا تغييره وهذا ما نحاوله. يتوجه ليفربول اليوم إلى شيفيلد بعد أن فاز في مباراتين فقط من مبارياته التسع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.

كلوب يتحدث عن مصير صلاح لموقع ليفربول إيكو

كلوب يتحدث عن مصير صلاح لموقع ليفربول إيكو

بالأرقام.. محمد صلاح الأعلى أجرًا بين لاعبي ليفربول

كشف موقع صحيفة ذا صن الإنجليزية قيمة عقود لاعبي ليفربول والذي أظهرت تربع محمد صلاح على عرش هذه القائمة، حيث إنه الأغلى حاليا داخل كتيبة الريدز. محمد صلاح ، يكسب 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسنويا يساوي راتب محمد صلاح 10.4 مليون جنيه إسترليني.

ولايزال عقد المهاجم المصري محمد صلاح في ليفربول حتى صيف عام 2023 وسيكسب حوالي 24 مليون جنيه إسترليني من الآن حتى انتهاء هذا العقد. وأكد التقرير أن الثاني في القائمة هو التعاقد الصيفي تياجو ألكانتارا الذي يكسب 192.308 جنيه إسترليني في الأسبوع.

روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك يحصلان على 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بينما يحصل قائد الفريق جوردان هندرسون والمخضرم جيمس ميلنر على 140 ألف جنيه إسترليني. وأشارت إلى أن ساديو ماني، الذي قد يجادل البعض أنه لا يقل أهمية عن صلاح، يكسب نصف راتب زميله في الفريق على 100 جنيه إسترليني في الأسبوع.

في ذيل القائمة يوجد المدافع جو جوميز راتبه البالغ 28 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أقل بسبع مرات تقريبا من راتب صلاح على الرغم من إصابته الطويلة الأمد التي تثبت أهميته في الفريق.

من المؤكد أن النجم الصاعد كورتيس جونز، 20 عاما ، سيعرض شروطًا جديدة على أجره المتواضع البالغ 6700 جنيه إسترليني في الأسبوع في المستقبل القريب. لعب لاعب الوسط 26 مباراة تحت قيادة يورجن كلوب هذا الموسم وله تأثير متزايد على الجانب.

من المثير للدهشة أن ناثانيال فيليبس، الذي ينتهي عقده البالغ 64615 جنيهًا إسترلينيا في الأسبوع هذا الصيف، يكسب حاليًا أكثر من لاعبي الظهير النجمين آندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد.