شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي للدراويش يكشف أسباب تدهور نتائج الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن ناشئي الدراويش بخير، والدليل اعتماده على 7 لاعبين خلال المباريات الأخيرة.

وأضاف وحيد، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «نعمل حاليًا على تكوين فريق للإسماعيلي، بتصعيد عدد من الناشئين المميزين، بجانب التعاقد مع صفقة جديدة على مستوى عال».

وأكمل: «للأسف أسعار الميركاتو ارتفعت بشكل كبير، وأصبح من الصعب الحفاظ على اللاعبين، أو تدعيم الصفوف بلاعبين نجوم بسبب ذلك، الأسعار لا تتناسب مع إمكانات اللاعبين في مصر».

وتابع: «إدارة الإسماعيلي بريئة من تدهور نتائح الفريق، هي ليست سببًا فيما يحدث، دفعت الإدارة من جيبها الخاص 47 مليون جنيه، لإخراج النادي من أزمته المالية الطاحنة، كما قامت الإدارة بإقالة المدرب الأجنبي ريكاردو، بناء على طلب الجماهير، وسعت للتعاقد مع طلعت يوسف، أكفأ مدرب في الدوري المصري».

وتابع: «طلعت يوسف اعتذر عن قيادة الإسماعيلي، خوفا من الخسارة أمام الرجاء المغربي، بنتيجة ثقيلة، وأبوطالب العيسوي قدم مردودًا جيدًا مع الفريق، لكنه رحل عقب الهزيمة بالبطولة العربية».

وأكد: «الإسماعيلي تعاقد مع عدد من النجوم، ومصر كلها تتحدث عن حسين السيد بعد تألقه اللافت للنظر في أول مباراة له مع الإسماعيلي، التي كانت ضد الزمالك».