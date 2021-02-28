شكرا لقرائتكم خبر كيمب يرحب بتمديد عقده مع شتوتجارت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدافع مارك أوليفر كيمب ترحيبه بتمديد فترة تعاقده مع نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، مؤكدا أنه يوجه كامل تركيزه للفريق.

وأكد كيمب (26 عاما) في تصريحات لصحيفة «بيلد» نشرتها أمس، «أشعر بحال جيد هنا، نقدم كرة قدم جيدة، لذلك لن يكون قرارا سيئا أن يجرى تمديد تعاقدي هنا، سنجلس بالتأكيد ونجري المحادثات في الوقت المناسب».

وقد انتقل كيمب من فرايبورج إلى شتوتجارت في صيف 2018، وارتدى شارة قيادة الفريق في الموسم الماضي، وقد ساعده في الصعود مجددا لدوري الدرجة الأولى.