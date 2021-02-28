كيمب يرحب بتمديد عقده مع شتوتجارت

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وأكد كيمب (26 عاما) في تصريحات لصحيفة «بيلد» نشرتها أمس، «أشعر بحال جيد هنا، نقدم كرة قدم جيدة، لذلك لن يكون قرارا سيئا أن يجرى تمديد تعاقدي هنا، سنجلس بالتأكيد ونجري المحادثات في الوقت المناسب».وقد انتقل كيمب من فرايبورج إلى شتوتجارت في صيف 2018، وارتدى شارة قيادة الفريق في الموسم الماضي، وقد ساعده في الصعود مجددا لدوري الدرجة الأولى.
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