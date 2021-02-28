إقامة ماراثون كليمنجارو رغم جائحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن منظمو ماراثون كليمنجارو السنوي إقامة السباق اليوم رغم جائحة كورونا.

وقال مدير السباق جون بايو «إن السلطات الصحية لتنزانيا قيمت الوضع وأكدت لهم عزمها الحفاظ على سلامة العدائين والمشجعين». ويشارك كل عام نحو 12 ألف عداء، من بينهم أفضل العدائين، في السباق الشهير في ظلال أعلى قمة جبال أفريقيا، جبل كليمنجارو، والذي ينتهي في الملعب ببلدة موشي الشمالية الشرقية.

ومنعت سلطات ألعاب القوى في كينيا عدائيها مطلع هذا الأسبوع من المشاركة في السباق العام الحالي.

وتصدرت تنزانيا عناوين الصحف؛ لأن رئيسها جون ماجوفولي رفض تطبيق إجراءات للحد من انتشار كورونا، وطلب من المواطنين الصلاة والصوم للتغلب على الوباء.