شكرا لقرائتكم خبر شالكه ينفي رغبة لاعبيه في رحيل جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى نادي شالكه الألماني أمس ما ذكرته عدة تقارير إخبارية حول أن لاعبين بارزين بالفريق يطالبون برحيل كريستيان جروس عن منصب المدير الفني للفريق الذي يحتل المركز الـ18 والأخير في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وذكرت شبكتا (سكاي وسبورت 1) التلفزيونيتان وكذلك صحف تابعة لمجموعة (فونكه) الإعلامية أمس الأول أن اللاعبين لا يشعرون بالرضا إزاء عمل جروس ويرغبون في تغيير المدرب، لكن هذا قوبل بالرفض من جانب إدارة الكرة في النادي برئاسة يوخن شنايدر.

وقال متحدث باسم النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل مباراة الفريق المقررة أمس أمام شتوتجارت، إن النادي لا يشهد تمردا أو ثورة.

وأضاف «ننفي ما ذكرته التقارير، لم يقدم أي لاعب مثل هذا الطلب إلى يوخن شنايدر».

وتولى كريستيان جروس (66 عاما) تدريب شالكه في أواخر ديسمبر الماضي ليصبح رابع مدرب للفريق هذا الموسم.

وقاد جروس الفريق للانتصار الوحيد له هذا الموسم، لكن الفريق حصد تحت قيادته 5 نقاط فقط خلال 9 مباريات، ولا يزال يتأخر بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.