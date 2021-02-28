شكرا لقرائتكم خبر شالكه ينفي رغبة لاعبيه في رحيل جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت شبكتا (سكاي وسبورت 1) التلفزيونيتان وكذلك صحف تابعة لمجموعة (فونكه) الإعلامية أمس الأول أن اللاعبين لا يشعرون بالرضا إزاء عمل جروس ويرغبون في تغيير المدرب، لكن هذا قوبل بالرفض من جانب إدارة الكرة في النادي برئاسة يوخن شنايدر.وقال متحدث باسم النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل مباراة الفريق المقررة أمس أمام شتوتجارت، إن النادي لا يشهد تمردا أو ثورة.
وأضاف «ننفي ما ذكرته التقارير، لم يقدم أي لاعب مثل هذا الطلب إلى يوخن شنايدر».
وتولى كريستيان جروس (66 عاما) تدريب شالكه في أواخر ديسمبر الماضي ليصبح رابع مدرب للفريق هذا الموسم.
وقاد جروس الفريق للانتصار الوحيد له هذا الموسم، لكن الفريق حصد تحت قيادته 5 نقاط فقط خلال 9 مباريات، ولا يزال يتأخر بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر شالكه ينفي رغبة لاعبيه في رحيل جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.