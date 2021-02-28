شكرا لقرائتكم خبر علي الطريفي: علينا تقبل الأخطاء التحكيمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الحكم الدولي السابق والمحاضر الدولي السعودي ومدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة الإماراتي، على الطريفي «إن الأخطاء التحكيمية جزء رئيس في كرة القدم ولا يتوقع أحد أن تنتهي وعلى الجميع تقبل اللعبة بأخطائها».

وأضاف الطريفي «إن الحكم يطبق ما تعلمه خلال الدورات التحكيمية التي يشارك بها منذ انضمامه لمجال التحكيم».

وقال «الأخطاء ليست مقتصرة على المسابقات في الإمارات، بل تتواجد في جميع المسابقات في العالم، وكذلك في البطولات العالمية الكبرى».

وتابع الطريفي «في كأس العالم للأندية الأخيرة، حيث فاز فريق بايرن ميونخ بلقب بطل العالم بهدف غير صحيح، نتيجة للمسة يد لم يرها الحكم ولا حكام الفيديو، على الرغم من كونهم صفوة حكام العالم، ومع ذلك لم يحتج المنافس ولا خرج إعلامه يطالب باستقالة رئيس لجنة الحكام في فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ولا إيقاف الحكم، لأن المجتمع العالمي يتعامل مع أخطاء التحكيم على أنها جزء من اللعبة، فالمدرب يخطئ وكذلك اللاعب، والحكم في النهاية بشر يصيب ويخطئ».

وعن استغراق مراجعة حالات التحكيم عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، لوقت طويل، قال علي الطريفي، الذي يتولى مسؤولية إدارة الحكام في اتحاد الكرة الإماراتي منذ عامين «الكل يتساءل بشأن الوقت الذي يستغرقه حكم الفيديو، ونؤكد أن مراجعة اللعبة خصوصا إذا كانت من حالة صعبة ودقيقة يتطلب بعض الوقت من أجل التحقق من صحة الحالة من عدمها وهذا أهم من الوقت».