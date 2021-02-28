ليبرون جيمس يرفض انتقادات إبراهيموفيتش لأنشطته السياسية

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وكان إبراهيموفيتش قال في تصريحات لقناة (ديسكفري) التلفزيونية قبل أيام «إن ليبرون جيمس، وغيره من الرياضيين الذين لهم أنشطة مماثلة، عليهم أن يكرسوا أنفسهم لرياضاتهم».ولكن ليبرون جيمس قال «لن أصمت أبدا بشأن الأشياء الخاطئة».
وأضاف «أتحدث عن شعبي وعن المساواة والعدالة الاجتماعية والعنصرية وقمع الناخبين، لا يمكن أن ألتزم بالرياضة فقط، لأنني أدرك أهمية هذه المنصة ومدى قوة صوتي من خلالها».
ووصف إبراهيموفيتش النجم جيمس بأنه «استثنائي فيما يفعله»، لكنه أضاف «افعل ما تجيده، اعمل في الفئة التي تنتمي لها. ألعب كرة القدم؛ لأنني أفضل فيها، ولست سياسيا».
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