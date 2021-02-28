مركز ضمك المتأخر يخيف الشباب المتصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الشباب، ضيفا ثقيلا على ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، ضمن الجولة الـ21 في مواجهة بين القمة والقاع.

بعيدا عن القرارات الإدارية، يسعى الشباب لتأكيد عدم تأثره بقرارات حرمان رئيسه من مزاولة النشاط الرياضي مدة شهرين، فيما يركز جهده في الابتعاد بالصدارة عن وصيفه الهلال، حيث إن الفارق بينهما 5 نقاط.

كما يريد الشباب التمسك بالطريق الذي يسلكه حاليا طمعا في الوصول للقب الذي غاب عن خزائنه فترة ليست بالقصيرة.

ويتمسك الشباب رغم تخوفه من موقف ضمك وسعيه للفوز، بالمعدل الذي سار عليه في المباريات الأخيرة، حيث يمتلك 41 نقطة بعد فوزه على الأهلي في الجولة الماضية 3 - 0، حيث تمكن من تحقيق الفوز 12 مرة وهو الأعلى من بين كل فرق الدوري، كما يعد الأقل تعرضا للخسارة بواقع 3 مرات، فيما تعادل في 5 مواجهات، وسجل مهاجموه 42 هدفا كأكثر فريق تسجيلا للأهداف حتى الآن.

بينما يدخل ضمك اللقاء برغبة الظفر بالعلامة الكاملة عسى أن تساعده النقاط في تدارك موقفه الحرج الذي يعيشه حاليا، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وفي الجولة الماضية تعادل ضمك مع العين صاحب المركز الأخير 1 - 1، وأصبح مطالبا بعدم التعرض إلى خسائر أخرى إذا ما تكرر شريط الموسم الماضي، وتثبيت أقدامه في دوري الكبار لموسم ثالث.

ويعد ضمك ثاني أكثر الفرق تذوقا لطعم الخسارة بواقع 11 مرة.

يذكر أن نتيجة الذهاب انتهت للشباب 2 - 1، ولم يسبق لضمك أن فاز على الشباب في اللقاءات الثلاثة التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين، حيث تعادلا في أول لقاء بدوري المحترفين، ثم فاز الشباب مرتين.