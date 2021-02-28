شكرا لقرائتكم خبر الأخضر يستضيف الكويت وديا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس اعتماد مباراة ودية للمنتخب الأول أمام المنتخب الكويتي في 25 مارس المقبل بالرياض.

وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أن المباراة تأتي استعدادا للمواجهة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني في 30 مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بمجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة منتخب أوزبكستان برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الأخير بـ4 نقاط.