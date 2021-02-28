الأخضر يستضيف الكويت وديا بالرياض

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وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أن المباراة تأتي استعدادا للمواجهة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني في 30 مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بمجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة منتخب أوزبكستان برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الأخير بـ4 نقاط.
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