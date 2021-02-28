شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات ساخنة فى المجموعات الثلاث بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات القسم الثاني والتي بدأت أحداثها تزداد سخونة وإثارة مع أقتراب نهاية الدور الأول من المسابقة، حيت تقام عصر اليوم الأحد 6 مباريات، ضمن الجولة الخامسة عشرة ومؤجلات الجولة الرابعة عشرة.

ففي المجموعة الأولى "الصعيد" تختتم مباريات الجولة الخامسة عشرة بلقاء الإعلاميين مع سوهاج، ويسعى ياسر الكناني المدير الفني للإعلاميين، لتحقيق الفوز للدخول إلى المربع الذهبي، ويحتل الإعلاميين المركز السادس برصيد 22 نقطة متفوقًا على ضيفه سوهاج السابع بـ20 نقطة.

أما في المجموعة الثانية "القاهرة والقناة" كوكا كولا يستضيف الترسانة في قمة الجولة 15 للمجموعة، كوكا كولا الرابع بـ23 نقطة يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة مستغلا انتصاراته المتعاقبة على يد مديره الفني تامر مصطفى، في الوقت الذي يسعى فيه علاء نوح المدير الفني للترسانة، لتضميد جراحه وتعويض خسارته اللقاء الماضي على ملعبه لتضييق الخناق على المتصدر، ويحتل الترسانة المركز الثالث بنفس رصيد كوكاكولا لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

وفي المجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية"، لكن في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة، دكرنس التاسع بـ16 نقطة، ويقوده سعد فاروق، يستضيف الجزيرة مطروح قبل الأخير بـ10 نقاط بقيادة كرم جابر، وتحت عنوان الهروب من دوامة الهبوط، دمنهور يواجه الحمام وكلاهما بنفس الرصيد 13 نقطة، ويدخل حرس الحدود في صراع قوي مع كفر الشيخ على ملعب الأخير والفريقين يقدمان أداء متميزا، الحرس الخامس بـ22 نقطة ويقوده محمد حليم الذي يطمع في النقاط الثلاث للانفراد بوصافة المجموعة ولو بشكل مؤقت، في المقابل أصحاب الأرض بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق في المركز السابع بـ18 نقطة، والفوز يضمن لهم إنهاء الدور الأول في مركز متقدم.

وتختتم مواجهات اليوم بلقاء الجريحين المنصورة وأبو قير للأسمدة، أبناء الدقهلية تلقوا خسارة قاسية الجولة الماضية أمام حرس الحدود ولا بديل أمام ياسر عبد الواحد عن الفوز للابتعاد عن مناطق الخطر، أما أبو قير للأسمدة فتراجعت نتائجه بعد تخليه عن القمة، وفقد نقطتين الأسبوع الماضي أمام بلدية المحلة، ويسعى للتعويض لتقليص الفارق مع فاركو متزعم الترتيب، المنصورة في المركز العاشر بـ16 نقطة، وأبو قير للأسمدة الثالث برصيد 23 نقطة .