شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لدجلة وباتشيكو يعلن القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معكسر مغلق اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة، غدًا الاثنين على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يُعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق، استعدادًا لمواجهة غزلان دجلة عقب المران الجماعى الذى سيخوضه الزمالك مساء اليوم الأحد.

وحرص باتشيكو على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل كل تدريب منحهم خلالها بعض التعليمات التى من المفترض أن يتم تطبيقها خلال لقاء دجلة، خاصة وإنها المباراة الوحيدة فى الدورى قبل الصدام مع الترجي الرياضي فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى باتشيكو لتجربة كافة العناصر التى سيعتمد عليها فى مباراة الترجى، لاسيما أن الفريق الأبيض يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، بعد التعادل مع مولودية الجزائر فى القاهرة، وتونجيث فى السنغال.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.