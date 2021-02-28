شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: مصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول وبعده حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك يقدم كرة أفضل من الأهلي، ولكن الأحمر فريق متكامل على عكس الأبيض الذى لا يمتلك بدلاء.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مندهش من عدم انضمام حسام حسن لاعب سموحة لأى من القطبين؛ لأنه لاعب سريع ومحطة وهداف وبيساعد زملاءه بشكل كبير".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: "مصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول وبعده حسام حسن، وأتوقع عدم انضمام مروان محسن لمعسكر المنتخب المقبل، وأحمد ياسر ريان ماشى بشكل كويس الفترة الحالية، وكذلك أحمد حسن كوكا اللى تأثيره باين جدا بره، ولكن مش عارف يعمل كده في المنتخب".

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف: "الزمالك يقدم كرة أفضل من الأهلي، ويمتلك 10 لاعبين على أعلى مستوى، ولكن الدكة مش بنفس مستوى الأساسيين، على عكس النادى الأهلي الذى يمتلك قماشة أكبر ودكة على مستوى الأساسيين، لذلك فهو فريق متكامل عكس الزمالك".

وأوضح وليد صلاح عبد اللطيف: جماهير الزمالك زعلت منى بعد ما قلت الكلام ده، ولكن الفريق يحتاج لـ5 لاعبين على الأقل في مركز الجناحين على نفس المستوى، وأعتقد أن بن شرقى وزيزو وشيكابالا مفيش بديل زيهم، وبن شرقى ميطلعش من الملعب ومعاه ساسى وطارق حامد، ولو طلعتهم أنزل مين؟".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: "قدمت 60% من مستواى فقط في كرة القدم، وشخصيتى أثرت على مسيرتى في الزمالك، وكانت بتزعل المدربين منى مش عارف ليه، وخدت قرار الرحيل عن الزمالك بعد مباراة ضد المقاولون في الكأس، وكنت قاعد احتياطي جنب حازم إمام وتامر عبد الحميد، وشايف الناس اللى بتلعب أساسية في الزمالك فقلت خلاص، وكلمت كابتن محمود سعد أنى لازم أمشى ومنزلتش التمرين تانى علشان ارحل".