شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يسافر ظهر 22 مارس إلى كينيا لمواجهتها بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة محمد بركات مدير المنتخب، على السفر ظهر يوم 22 مارس المقبل إلى كينيا على متن طائرة خاصة لمواجهتها يوم 25 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى خوض 3 تدريبات بالقاهرة تبدأ من يوم 20 مارس حتى 22 ويعقبها السفر إلى كينيا.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، انطلاق معسكر الفراعنة 20 مارس بدلا من 22 وانضمام اللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون تباعاً يومي 21 و 22 مارس فى إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و 29 مارس فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

من جهته أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون

وقال مدير المنتخب، إن الجهاز الفني مازال فى مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار علي أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس.

وأضاف أن الجهاز الفني كان قد حدد قائمة مبدئية قوامها 50 لاعبا لحصرهم ومتابعتهم جدا خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه جارى إنهاء الإجراءات المطلوبة للتأشيرات لكل العناصر التي تدور في دائرة اختيارات الجهاز الفني لاسميا وأنه يضع في اعتباراته كل الظروف الطارئة قبل حسم قائمته النهائية والتي من المتوقع أن تكون 26 لاعبا.