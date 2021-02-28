شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: فوجئت بعدم انضمامى للمنتخب وانتظروا صالح جمعة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا، أنه تفاجأ بعدم الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الماضي، بعد المستويات الكبيرة الذى قدمها خلال الفترة الماضية.

وقال محمد إبراهيم، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "قرار الانضمام لنادى سيراميكا كان صح بنسبة بمليار في المائة، على الرغم من أنى كنت أمتلك عروض أعلى ماديا".

وأضاف محمد إبراهيم: "مفاوضاتى مع سيراميكا لم تستغرق أكثر 24 ساعة، وهدف النادى المنافسة على الدوري في السنوات المقبلة، وكل الإمكانيات متوفرة لتألق اللاعبين، وكفاية أن كل الأندية حاليا أصبحت تعمل للفريق ألف حساب لمواجهتنا".

وتابع: "الجمهور حاجة كبيرة جدا في الأندية الكبيرة اللى بتساند الفرق بشكل كبير حتى لو كانت بعيدا عن المدرجات، وهو ما يعطى الدافع لهم لتحقيق الإنجازات، ولكن اختيارات سيراميكا من الصفقات جيدة وتحقق طموحات الفريق".

وتابع محمد إبراهيم: "صالح جمعة ملتزم جدا ويتمرن بشكل قوى جدا، وكل اللاعبين بتحبه وبيحاولوا يساعدوه، ولولا الإصابة التي لحقت به كان هيبقى في حتة تانية، فأتمنى أن يوفّق في الفترة المقبلة ويكسر الدنيا، وكابتن هيثم شعبان بيعرف يوظفنا نلعب مع بعض وإن شاء الله نكسر الدنيا سوا".

وأضاف: "فوجئت بعدم الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل، واجتهدت كثيرا وتعبت علشان اللحظة دى ولكن مجاتش، وإن شاء الله أرجع المنتخب تانى وعندى كتير لسه هقدمه ومنتظر النداء".

واستطرد محمد إبراهيم: "مصطفى محمد لاعب كبير منذ صغرة ويمتلك إمكانيات كبيرة تساعده على تحقيق الكثير في أوروبا ويوصل لأبعد مكان".