شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحقق أرقاما قياسية غائبة منذ حكم بيب جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل برشلونة إحدى سلاسله الإيجابية السابقة، بفوزه على إشبيلية (2-0) اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني. وحقق البارسا، الفوز في آخر 7 مباريات، خاضها بالليجا خارج أرضه، ليعادل رابع أطول سلسلة انتصارات متتالية بالمسابقة خارج كامب نو، والتي حققها في أبريل 2012.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أفضل سلسلة انتصارات متتالية خارج الديار لبرشلونة في الليجا، كانت قد استمرت 12 مباراة، وتحققت في يناير 2011، تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق، بيب جوارديولا. وجاءت ثاني أطول سلسلة انتصارات، برصيد 10 مباريات متتالية، في يناير 2013، بينما تشكلت الثالثة من 9 لقاءات، في فبراير 2009.

ميسي يواصل افتراس ضحيته المفضلة في الدوري الإسباني

واصل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي هوايته المفضلة بهز شباك المنافسين في الليجا، بعدما سجل هدفا أمام إشبيلية، االسبت، ليفوز فريقه بهدفين نظيفين على ملعب رامون سانشيز، في الجولة الخامسة والعشرين في مسابقة لليجا. وعزز ميسي بذلك صدارته لهدافي الدوري الإسباني، برصيد 19 هدفا، ليبتعد بفارق 3 أهداف عن رفيق دربه، ومهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروجوائي لويس سواريز.

ميسي رفع عدد أهدافه في شباك إشبيلية إلى 30، وهو ضحيته المفضلة، كأكثر فرق الليجا التي تمكن ميسي من هز شباكها، منذ ظهوره مع الفريق الأول للبارسا، في 16 أكتوبر 2005.

ثنائية البرسا عززت أيضا تفوقه في عقر دار منافسه الأندلسي، في الليجا، حيث لم يتمكن إشبيلية من الخروج بالنقاط الثلاث، من ملعبه أمام برشلونة، منذ 6 سنوات، وتحديدا عندما انتصر 2-1 في مباراة الدور الأول لموسم 2015-16، يوم 3 أكتوبر 2015.