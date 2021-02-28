شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض رحيل النحاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الفريق عانى في بداية الموسم الحالي من إصابة العديد من اللاعبين بفيروس «كورونا»، وهو ما أثر بالسلب على نتائج الفريق.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: «رفضنا رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس في أكثر من مناسبـة، كان آخرها عقب الفوز على الجونة 3– 2، وتمسك مجلس الإدارة باستمراره».

واختتم عادل: «أعِد الجميع بتحسُن وضع الفريق خلال الفترة المقبلة».