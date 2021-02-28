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المقاولون يرفض رحيل النحاس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الفريق عانى في بداية الموسم الحالي من إصابة العديد من اللاعبين بفيروس «»، وهو ما أثر بالسلب على نتائج الفريق.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: «رفضنا رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس في أكثر من مناسبـة، كان آخرها عقب الفوز على الجونة 3– 2، وتمسك مجلس الإدارة باستمراره».

واختتم عادل: «أعِد الجميع بتحسُن وضع الفريق خلال الفترة المقبلة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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