شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يتفوق على جميع اللاعبين بالدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان بريقه خلال مواجهة ديجون، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدفين لفريقه في شباك ديجون، رافعا رصيده إلى 18 هدفا، ليعزز تصدره للائحة هدافي الدوري الفرنسي.

وفقا لشبكة أوبتا أن كيليان سجل هدفين على الأقل في 5 مباريات مختلفة بالدوري الفرنسي، هذا الموسم.

وأضافت أن المهاجم الفرنسي الشاب، تفوق بهذا المعدل على كل لاعبي المسابقة.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع الفريق الباريسي في صيف 2022، وتحاول إدارة بي إس جي تمديد التعاقد لفترة أطول.

جانب من لقاء سان جيرمان وديجون

جانب من لقاء سان جيرمان وديجون

كشف موقع ديلي ميل البريطاني أن ريال مدريد يفضل خلال الفترة المقبلة ضم كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان مقابل التضحية بجناحه الحالي إيدين هازارد.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يغير ريال مدريد خريطة تحركاته التعاقدية خاصة بعد أن وضع كيليان مبابي في أول قائمة صفقاته الصيفية المقبلة، ومن المحتمل أن يفضل النادي الملكي مبابي عن صلاح خاصة لأن اللاعب الفرنسي سنه أصغر.

وأكد التقرير أن ريال مدريد يفضل كيليان مبابي وسيكون له أسبقية التعاقد خاصة أنه صاحب سن صغير وسيفيد النادي لفترات طويلة، فضلا عن أنه من المحتمل أن يكتب نهاية النجم البلجيكي إيدين هازارد داخل البرنابيو خاصة أنه غير موفق داخل قلعة الملكي بسبب إصابته المتكررة فترة تلو الآخرى.

ارتبط مهاجم باريس سان جيرمان بقوة بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية هذا العام مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع فريق دوري الدرجة الأولى الفرنسي في صيف عام 2022.

وصل الجناح البلجيكي إلى مدريد في انتقال بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي في صيف عام 2019. واصطف هازارد ليكون أول لاعب مهاجم في لوس بلانكوس منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن برنابيو إلى يوفنتوس في 2018، لكن مشاكل الإصابة جعلت اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يغيب عن 40 مباراة للنادي خلال عامين.

يعد الفرنسي كيليان مبابي بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، ومهاجم باريس سان جيرمان، هو اللاعب الأغلى على مستوى العالم خلال عام 2021، وفقا لمؤسسة كي بي إم جي للاستشارات.

ويأتي خلف مبابي، هاري كين ورحيم سترلينج ثنائي توتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب. وضمت القائمة أيضا، جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، نيمار، لاعب سان جيرمان، محمد صلاح لاعب ليفربول، ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، ترينت ألكسندر أرنولد وساديو ماني، لاعبا ليفربول، على الترتيب. وغاب النجمان المخضرمان، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذان حصدا 11 جائزة للكرة الذهبية عن قائمة أغلى 10 لاعبين.