شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطلب تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 3: «اتحاد الكرة حائر في قراراته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن قرارات اتحاد الكرة متضاربة وغير مفهومة، خلال الفترة الحالية.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «اتحاد الكرة حائر في قراراته، فبعد اقتراح عودة التعاقد مع حراس المرمى الأجانب، تراجعوا في ذلك، بالإضافة إلى التفكير في إلغاء تقنية ال var ثم التراجع عن ذلك».

واختتم عادل: «منع الحراس الأجانب قرار صائب وأضاف للكرة المصرية الكثير، فظهر العديد من الحراس المميزين في الدوري المصري الممتاز مثل محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمود جاد وغيرهم، كما أتمنى تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 3 بدلاً من 5، فالأندية تعاني من ندرة المهاجمين في الفترة الحالية، وجميع رؤوس الحربة المميزين أجانب حتى في الدوري الممتاز ب».