شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يفجر مفاجأة: اللجنة الفنية بالزمالك لم تختر الجزيري ومروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، إن الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، مهاجما الفريق، لم يتم ترشيحهما من قِبَل اللجنة.

وأضاف السيد، في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «جلسنا مع باتشيكو المدير الفني للفريق وأبلغنا برغبته في ضم مهاجم لتعويض مصطفى محمد المعار إلى جالاتاسراي التركي، فتم ترشيح ثلاثة لاعبين ليس من بينهم سيف الجزيري ومروان حمدي».