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حسين السيد يفجر مفاجأة: اللجنة الفنية بالزمالك لم تختر الجزيري ومروان حمدي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، إن الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، مهاجما الفريق، لم يتم ترشيحهما من قِبَل اللجنة.

وأضاف السيد، في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «جلسنا مع باتشيكو المدير الفني للفريق وأبلغنا برغبته في ضم مهاجم لتعويض مصطفى محمد المعار إلى جالاتاسراي التركي، فتم ترشيح ثلاثة لاعبين ليس من بينهم سيف الجزيري ومروان حمدي».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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