شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: انتقال الجزيري للزمالك لم يستغرق سوى 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق السابق و الزمالك الحالي، تلقى 3 عروض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه فضَل الإنتقال إلى الفارس الأبيض.

وأضاف عادل، في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة «Ten»: «الجزيري فَضَلَ الإنتقال إلى الزمالك مباشرةً فور وصول عرض رسمي ، كما أن المفاوضات مع مجلس إدارة الفريق الأبيض لم تستغرق سوى 10 دقائق».