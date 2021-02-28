شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسقط مجددا في الكالتشيو (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه هيلاس فيرونا (1-1)، مساء السبت، على ملعب أنتونيو بينتجودي، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي. وتقدم كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، بالدقيقة 49، قبل أن يتعادل أنتونين باراك لفيرونا، بالدقيقة 77. وبهذا التعادل، تلقى زحف البيانكونيري نحو قمة الترتيب ضربة جديدة، حيث أضاف نقطة وحيدة إلى رصيده ليصبح 46، في المركز الثالث، بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، بينما وصل فيرونا إلى 35 نقطة، بالمركز الثامن.

ودخل يوفنتوس أجواء اللقاء سريعًا، ففي الدقيقة الأولى انطلق رامسي بالكرة من الجهة اليسرى، وأطلق تصويبة قوية لمست يد الحارس، وضربت الشباك الخارجية. ورد فيرونا بفرصة محققة للتسجيل، في الدقيقة السابعة، بعد ركلة ركنية نُفذت قصيرة إلى زاكايني، الذي مرر كرة عرضية لداخل المنطقة، قابلها فاروني برأسية أبعدها تشيزني بأطراف أصابعه، لترتطم بالقائم.

واعتمد كييزا على نفسه، وحاول مراوغة مدافع فيرونا، وتوغل داخل المنطقة ليطلق تسديدة قوية، أبعدها الحارس سيلفيستري بقبضة يده. وفي الدقيقة 49، تمكن رونالدو من تسجيل الهدف الأول في اللقاء، بعد مجهود مميز من كييزا، الذي استلم الكرة وتوغل داخل المنطقة، ومرر إلى البرتغالي القادم من الخلف، ليطلق تسديدة قوية في الشباك.

وكاد رامسي أن يضاعف النتيجة ليوفنتوس، بعدما مر كولوسيفسكي بالكرة من الناحية اليمنى، ليمررها إلى الويلزي الذي صوب، من أمام منطقة الست ياردات، لكن الكرة ارتطمت بالمدافع، لتحرمه من تسجيل هدف. وفي الدقيقة 77، نجح فيرونا في تسجيل هدف التعادل، عن طريق باراك، بعد عرضية متقنة من البديل لازوفيتش، ارتقى لها الأول فوق أليكس ساندرو، ظهير يوفنتوس، ليضربها برأسية في الشباك.

وكاد فيلوسو الذي شارك كبديل، أن يسجل هدف الفوز القاتل لفيرونا، في الدقائق الأخيرة، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل المنطقة، أبعدها تشيزني بأطراف أصابعه، لتضرب العارضة وتخرج إلى ركنية، وتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).