شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: مصطفى محمد مهاجم مصر وأفريقيا الأول لمدة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك ومدرب الفريق الأول السابق، إن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، هو المهاجم الأفضل في الكرة المصرية والأفريقية حالياً ولمدة 10 سنوات قادمة.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «أتمنى استمرار تألق مصطفى مع جالاتا سراي ومواصلة تسجيل الأهداف وقيادة الفريق للانتصارات».

واختتم عبدالعزيز: «استمرار تألق مصطفى محمد سيصُب في صالح المنتخب الوطني الأول المُقبل على مباريات هامة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية».