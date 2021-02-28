شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون»: «مش معانا 3 آلاف جنيه والجبلاية عايزة 3 مليون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن النادي فوجئ بخطاب من اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، يتضمن ضرورة تسديد النادي 3 ملايين جنيه بشأن إجراء المسحات الطبية الخاصة بمباريات الدوري المصري الممتاز وفقاً للبروتوكول الخاص بفيروس كورونا.

وأضاف عادل، في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: «اتحاد الكرة لم يُبلغنا منذ بداية الموسم بتحمُل تكاليف المسحة الطبية قبل كل مباراة، فكيف نسدد 3 ملايين جنيه ونحن نعاني من أزمة مالية، حيث أن خزينة النادي لا تحتوى على ثلاثة آلاف جنيه».

واختتم عادل: «أتمنى تطبيق دوري المحترفين خلال المرحلة المقبلة».