شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ميدو على تعيينه مستشاراً فنياً لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام ميدو، على قرار تعيينه، مستشاراً فنياً لنادي بيراميدز.

وقال ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية: «سعيد بخوض بهذه التجربة، بيراميدز يمتلك كل موقومات النجاح».

وواصل: «بيراميدز مصنف من الأندية الكبرى في الدوري المصري ولكنه يستحق مكانة أفضل كثيرا مما هو عليها الآن».

وأعلن المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إتمام الاتفاق مع أحمد حسام «ميدو» لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن «الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب».

كما تم الاتفاق مع «ميدو» على أن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بجانب مسؤوليته الفنية.

وتولى «ميدو» عدة مناصب فنية سابقة في الجهاز الفني للزمالك في ولايتين، كذلك الإسماعيلي ووادي دجلة ومصر المقاصة والوحدة السعودي.