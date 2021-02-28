شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يحتفل بفوز أستون فيلا على ليدز (فيديو وصورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد المحمدي الجناج الأيمن للمنتخب المصري السابق ولاعب أستون فيلا سعادته بفوز فريقه على ليدز يونايتد بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر البريميرليج الذي يتصدره مانشستر سيتي بفارق كبير عن أقرب منافسيه برصيد 62 نطقة ويأتي مانشستر يونايتد وصيفا برصيد 42 نقطة.

وقال المحمدي، أداء رائع من الفريق اليوم، 3 نقاط وشباك نظيفة. وأضاف المحمدي، عبر موقعه الخاص بشبكة تويتر، إلى يوم الأربعاء، قاصدا لقاء شيفيلد يونايتد الذي يقام ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

أحمد المحمدي يحتفل بفوز أستون فيلا على ليدز

وكان النجم المصري، أحمد المحمدي، أبدى سعادته بفوز فريقه أستون فيلا على ضيفه آرسنال بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي الممتاز. وقال المحمدي، عبر حسابه على «تويتر»: «بعد ظهر اليوم، السبت، العظيم، كان الشباب في الموعد.. 3 نقاط وشباك نظيفة». وجلس المحمدي على مقاعد البدلاء أمام آرسنال، وهو نفس حال مواطنه محمد النني مع الجانرز.