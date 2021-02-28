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كريم خطاب يعاني من التنمر: «‏لكل اللي بعتلي كلام بايخ على وزني أنا باخد كورتيزون»

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ريهام جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي كريم خطاب المذيع بقناة on sport عن تعرضه للتنمر والسخرية بسبب بعض التغيرات التي طرأت على شكله ومظهره مؤخرا واكتسابه بعض الوزن الزائد.

وكتب «خطاب»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «‏لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ أو فيه سخرية من شكلى اللى متغير أو وزنى اللى زايد .. أحب اقولكم إنى باخد كورتيزون بقالى أكتر من 7 شهور بعد أزمة صحية كبيرة ..وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه أتحسن».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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