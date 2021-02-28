شكرا لقرائتكم خبر عن كريم خطاب يعاني من التنمر: «‏لكل اللي بعتلي كلام بايخ على وزني أنا باخد كورتيزون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي كريم خطاب المذيع بقناة on sport عن تعرضه للتنمر والسخرية بسبب بعض التغيرات التي طرأت على شكله ومظهره مؤخرا واكتسابه بعض الوزن الزائد.

وكتب «خطاب»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «‏لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ أو فيه سخرية من شكلى اللى متغير أو وزنى اللى زايد .. أحب اقولكم إنى باخد كورتيزون بقالى أكتر من 7 شهور بعد أزمة صحية كبيرة ..وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه أتحسن».

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