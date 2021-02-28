شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية لجماهير الدراويش: «لا تقلقوا.. الفريق لن يهبط للدرجة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن فريق الإسماعيلي بدأ يستعيد بعض من أدائه المعروف في مبارياته الأخيرة.

وأضاف بشارة، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «قررت حضور أحد التدريبات لنادي الإسماعيلي من أجل دعم اللاعبين ومساندتهم في محنتهم».

وواصل: «معظم الجماهير تشعر أن هناك أزمة تناغم بين اللاعبين في الدراويش، وهو ما انعكس على نتائج الفريق، ومع ارتفاع الروح المعنوية بدأ هذا الأمر يقل وظهر في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة».

وتابع: «رغم تدهور النتائج لكن لايوجد احتمالية لهبوط الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية، نثق في تحسن النتائج بالفترة المقبلة، بفضل الدعم الذي يلقاه اللاعبين من الجميع، سواء مسئولين أو جماهير».

وأكمل: «سنقوم بتشكيل لجنة للتجهيز لاحتفالية نادي الإسماعيلي بمئويته، بما يليق باسم النادي ومحافظة الإسماعيلية».

ووجه المحافظ رسالة لجماهير النادي قائلا: «لاتقلقوا، القادم أفضل وانتظروا المزيد من التوفيق والنجاح للاعبين، الأداء اختلف بالمباراتين الأخيرتين، والنتائج ستتحسن أيضا».