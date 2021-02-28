شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه بعد إسقاط إشبيلية: برشلونة يستطيع حسم الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جيرارد بيكيه المدافع الإسباني، لاعب فريق برشلونة سعادته لفوز فريقه على إشبيلية خلال اللقاء الذي أقيم بينمها السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني. وقال بيكيه، سعيد جدا حيث جئنا من نتائج سيئة ضد باريس سان جيرمان وقادش، واستطاعنا النهوض من جديد وحتى أمام إلتشي في الشوط الأول، نجحنا في العودة وأظهرنا أننا مازلنا أقوياء، وسنقاتل يوم الأربعاء.

أضاف خلال تصريحاته لموقع صحيفة ماركا الإسبانية، لقد تحدثنا مع المدرب عن زيادة العبء شيئا فشيئا، وألعب أكثر مما كنت أتوقع بعد عدة أشهر من الإصابة، ولم أتمكن من التدريب إلا قليلا، وسعيد لكوني قادر على المشاركة، والفوز اليوم.

وأكد: لازالت فرصنا في الفوز بالليجا موجودة بالتأكيد، رغم حدوث العديد من الأشياء السيئة للفريق، لكن بالنتائج التي حققناها منذ بداية عام 2021، فيمكن الوثوق بنا، وإشبيلية في ملعبه لم يُسدد على مرمانا، وأثق بالفريق.

برشلونة × إشبيلية: ميسي يواصل تألقه في 2021 ضد خصمه الأندلسي المفضل

حقق برشلونة الانتصار خارج قواعده بنتيجة 2-0 على فريق إشبيلية في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف عن طريق الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 29.

وهيمن برشلونة تمامًا على النصف الأول من المباراة، فاستحوذ الفريق على الكرة بنسبة 58% وسدد 4 مرات (3 على المرمى) مقابل ولا تسديدة على الإطلاق من جانب أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تحسن مردود أصحاب الأرض قليلًا، لكن برشلونة استمر في سيطرته على نسبة الحيازة (54%)، وكان الأكثر تسديدًا (5 مقابل 4) مع تساوى عدد تسديدات الفريقين خلال الشوط الثاني على المرمى (2 مقابل 2)، لكن الضيوف نجحوا في تسجيل هدف ثان عن طريق ليونيل ميسي قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

رجل المباراة:

كالعادة كان ليونيل ميسي النجم في فوز برشلونة بالمباراة، فساهم في تسجيل هدفي الفريق من خلال صناعة الهدف والأول وتسجيل الهدف الثاني.

ميسي كان ثاني أكثر اللاعبين لمسًا للكرة (91، خلف بوسكيتس: 92)، وكان أكثر من راوغ بنجاح (5)، وسدد في 4 مناسبات، وهو نفس عدد تسديدات فريق إشبيلية.

هل تعلم أن:

- إشبيلية لعب 4 مباريات في الدوري ضد كبار الليجا هذا الموسم (أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد) وسجل هدفا وحصد نقطة يتيمة.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

برشلونة ارتقى مؤقتًا للمركز الثاني برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع، ومع لعب الفريق لمباراة أقل.

أبرز الأرقام والإحصائيات

- ليونيل ميسي سجل 30 هدفًا ضد إشبيلية في الليجا، أكثر مما سجل ضد أي خصم آخر خلال مسيرته.

- الأرجنتيني الأسطوري يستمتع باللعب ضد النادي الأندلسي بشكل عام، حيث سجل 38 هدفًا وصنع 9 أهداف في 42 مباراة بمختلف البطولات ضد إشبيلية.

- هذه هو سابع انتصار على التوالي خارج القواعد لـ برشلونة في الليجا، رابع أفضل سلسلة لهم خارج قواعدهم في تاريخ المسابقة، والأفضل منذ يناير 2013 (10 انتصارات متتالية)

- ميسي سجل 14 هدفًا وصنع 4 أهداف خلال 14 مباراة لعبها في عام 2021.

- ميسي انفرد الآن بصدارة ترتيب هدافي الليجا برصيد 19 هدفًا وبفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

- عثمان ديمبيلي سجل 3 أهداف ضد إشبيلية، أكثر مما سجله ضد أي خصم آخر من الليجا في مختلف البطولات. اللاعب اشترك في تسجيل 4 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها ضدهم (سجل 3 وصنع هدفا).

برشلونة يعبر إشبيلية بثنائية ويقتنص وصافة الدوري الإسباني مؤقتا

حقق فريق برشلونة فوزا مهما على نظيره إشبيلية بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 لبطولة الدورى الإسبانى لكرة القدم، والتى أقيمت على ملعب رامون سانشيز، معقل فريق إشبيلية الدائم.

وتقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق عثمان ديمبلى في الدقيقة 25 من عمر المباراة، وقضى ليونيل ميسي على المباراة وأحرز الهدف الثانى في الدقيقة 86، ليحقق برشلونة فوزا مهما في صراعه للمنافسة على لقب بطولة الدورى الإسبانى «لاليجا».

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 53 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.

وذلك انتظارا لمباراة ريال مدريد مع ريال سوسيداد يوم الاثنين المقبل، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 52 نقطة ويستعيد الوصافة في حالة التعادل أوالفوز.