شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة خالد جلال بـ«كورونا».. أمير عزمي مجاهد يقود البنك الأهلي أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، أن أمير عزمى مجاهد المدرب العام للفريق سيقود البنك الأهلى فى مباراة اليوم أمام أسوان.

وأضاف نصار أن أمير عزمي مجاهد سيكون بديلا لخالد جلال عقب إصابته بفيروس «كورونا»، و«الحمد لله الأعراض خفيفة لكن المدير الفني ملتزم بالإجراءات الطبية والعزل.. كان نفسنا يكون موجود في أول مباراة له بعد توليه المهمة».

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها اليوم الأحد في الثانية والنصف عصراً ويستضيفها ستاد بتروسبورت.