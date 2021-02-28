شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب أتلتيكو مدريد قبل لقاء فياريال في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق أتلتيكو مدريد، مساء السبت، استعداداته لمواجهة فياريال في الليجا اليوم الأحد، وذلك خلال حصة تدريبية شهدت غياب كل من يانيك كاراسكو وخوسيه ماريا خيمينيز للإصابة وكيران تريبيير للإيقاف.

ولم يشارك في المران كل من الجناح البلجيكي، الذي يعاني من إصابة في الساق اليسرى أبعدته عن المواجهات الثلاث الأخيرة للفريق. علاوة على المدافع الأوروجوائي الذي يعاني من آلام عضلية في مران اليوم، ولم يصبحا جاهزين للمشاركة مع الفريق بعد.

وعلى جانب آخر استعاد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، كل من الظهير الأيمن الكرواتي شيمي فرساليكو، وهيكتور هيريرا لتلك المواجهة. وعاد فرساليكو بعد تعافيه من الآلام التي عانى منها ومنعته من المشاركة أمام ليفانتي في الليجا وتشيلسي بدوري الأبطال. بينما انضم لاعب الوسط المكسيكي لزملائه عقب تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا المستجد.

يتحتم على أتلتيكو أن يثبت أقدامه في صدارة الدورى الإسبانى في الموسم الجارى، بعد أن سمح لريال مدريد وبرشلونة بتهديد موقعه، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبعد أن كان أتلتيكو ينفرد بالصدارة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه (وله مباريات مؤجلة) بات يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد، الوصيف، ولا يزال له مباراة مؤجلة، ويتفوق بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ولم يحقق أتلتيكو أي انتصار في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات، وكانت آخر هذه الإخفاقات، الخسارة على ملعبه أمام تشيلسى الإنجليزى 1-0 في ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا ليصبح مهددا بتوديع البطولة القارية مبكرا.

وقد صار ما بدا موسما رائعا محتملا لأتلتيكو تحت قيادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيمونى، حلما صعب المنال بعد الكبوات الأخيرة للفريق. ويخرج أتلتيكو لملاقاة مضيفه فياريال، صاحب المركز السادس، الأحد المقبل، في المرحلة 25 من الليجا، في مواجهة لن تكون سهلة مطلقا بالنسبة للمتصدر.

وقال سيميونى بعد الخسارة أمام تشيلسى: «نعيش أوقاتا صعبة... هذه حقيقة بشكل أكبر فيما يتعلق بالنتائج. علينا أن نركز وأن نعمل بقوة ونتحسن». واهتزت شباك أتلتيكو في 8 مباريات متتالية، وهو أمر غير مسبوق في عهد سيميونى منذ 2011.