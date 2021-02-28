شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلي مع صافرة البنا قبل مباراة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري مهمة إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، للحكم محمود البنا.

ويلتقي الأهلي بالطلائع مساء غدٍ الأحد، بمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وأدار البنا 29 مباراة سابقة للأهلي خلال مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي مع صافرة البنا في تحقيق 21 انتصاراً، مقابل خسارتين، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات أخرى.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز بالدور الثاني للموسم الماضي هي أخر مباراة قد أدارها البنا للفريق الأحمر في المسابقة المحلية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت صافرة البنا قد أدارت 3 مباريات في المسابقة هذا الموسم، وهي الاسماعيلي أمام الانتاج الحربي وانتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، وشهد على فوز غزل المحلة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، كذلك الزمالك على الاسماعيلي بنتيجة 2/1 في الجولة الماضية.