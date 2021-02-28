شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري» يعلق على الاستغناء عن كريم العراقي للأهلي: اللاعب سيؤدي صلاة الاستخارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، حقيقة الاستغناء عن كريم العراقي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حلبية إن نادي المصري يعاني من أزمة مالية كبيرة خلال هذه المرحلة، وأن كريم العراقي سيؤدي صلاة الاستخارة لحسم مصيره داخل كتيبة المصري البورسعيدي سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأضاف حلبية خلال تصريحاته المتلفزة، أن كريم العراقي أبدى موافقته على تجديد عقده مع النادي المصري ولكن بشرط أن يضع شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل حال تلقيه عرضا خلال نهاية الموسم الجاري أو المقبل، الأمر الذي رفضه مجلس الإدارة بوضع أي شروط جزائية في العقد، وكان رد اللاعب بأنه سوف يقوم بأداء صلاة الاستخارة والتفكير في الأمر.

وكانت أزمة كريم العراقي، مع مدربه على ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قد تجددت خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق البورسيعدي لمباراة سيراميكا كليوباترا الني أقيمت الجمعة الماضي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض انتهاء أزمة اللاعب مع الفريق البورسعيدي خلال الفترة الماضية بعد الجلسة الثنائية معه منذ أيام، ولكن الأزمة عادت من جديد بعد طلب العراقي الحصول على 5 ملايين في الموسم، وهو ما رفضته إدارة الفريق البورسعيدي شكلا وموضوعا ووضعت اللاعب خارج القائمة للفريق خلال المباريات المقبلة.

كانت أنباء كثيرة ترددت خلال الأيام الماضية بتوقيع اللاعب كريم العراقي المنتهى عقده خلال هذا الموسم الجاري للنادي الأهلي لضمه بداية من الموسم الجديد تدعيما للجناج الأيمن عقب رحيل أحمد فتحي لفريق بيراميدز مع بداية الموسم الجاري.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إقامة مباريات فريق الكرة بالنادى المصرى البورسعيدى على ملعب ستاد الإسكندرية، بدلا من ستاد برج العرب ابتداء من مباراته مع بيراميدز في 2 مارس المقبل، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والإسماعيلي المقررة 10 مارس المقبل .

أكدت إدراة نادى ستاد الإسكندرية جاهزية الملعب لاستضافة جميع المباريات، حيث تقوم الإدارة بعمل يومي على متابعة الاستاد بالكامل، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية. واختتم المصرى البورسعيدى تحضيراتة أمس لمواجهة سيراميكا اليوم على إستاد برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز المصرى وينتظر أن يركز على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى خلال المران الختامى على مراجعة الخطة التي إستقر عليها بجانب تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية.