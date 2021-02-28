شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يلاقي الكويت استعداداً لفلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المنتخب الكويتي وديًا 25 مارس المقبل بالرياض، في إطار البرنامج الإعدادي للأخضر قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني 30 مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي يحتل فيها المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر بـ9 نقاط من 5 مباريات، فيما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الأخير بـ4 نقاط.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتمد موعد مباراة المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، يوم 30 مارس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن المنتخبين السعودي والفلسطيني، تعادلا سلبيا في مواجهة الدور الأول من هذه التصفيات، التي أقيمت في رام الله.