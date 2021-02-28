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هل يستعيد الهلال هيبته ؟

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جدة - خالد شويل - رغم تدني مستويات الهلال وكثرة تعادلاته وتلقيه خسائر متتالية ومن فرق لأول مرة في تاريخها تنتصر عليه إلا أنه ما زال في المركز الثاني بـ 36 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الشباب، ومتفوقاً على الأهلي بنقطة وما زالت حظوظه كبيرة لتحقيق لقب الدوري في حال تفوقه في الـ 10 الجولات المتبقية، شرط تعثر المتصدر وتحقيق الفوز عليه في المواجهة المباشرة، إذ يرى جماهير بطل آسيا أن هذا الموسم كارثي بسبب خسارتهم السوبر والخروج من كأس الملك بعد موسم الثلاثية التاريخية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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