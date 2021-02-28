شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستعيد الهلال هيبته ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رغم تدني مستويات الهلال وكثرة تعادلاته وتلقيه خسائر متتالية ومن فرق لأول مرة في تاريخها تنتصر عليه إلا أنه ما زال في المركز الثاني بـ 36 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الشباب، ومتفوقاً على الأهلي بنقطة وما زالت حظوظه كبيرة لتحقيق لقب الدوري في حال تفوقه في الـ 10 الجولات المتبقية، شرط تعثر المتصدر وتحقيق الفوز عليه في المواجهة المباشرة، إذ يرى جماهير بطل آسيا أن هذا الموسم كارثي بسبب خسارتهم السوبر والخروج من كأس الملك بعد موسم الثلاثية التاريخية.

