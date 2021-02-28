شكرا لقرائتكم خبر عن الصيعري يزيد «أوجاع» الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قلب الفيصلي تأخره أمام ضيفه الأهلي إلى فوز صعب وقاتل بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم الأهلي أولاً عن طريق سلطان مندش (د:49)، بعد أن أضاع عمر السومة ركلة جزاء تصدى لها ببراعة مصطفى ملائكة، وفي الدقائق الـ10 الأخيرة من عمر اللقاء، أحرز الفيصلي هدفين عن طريق جوليو تفاريس من ركلة جزاء (د:83)، ومحمد الصيعري (د:90+2)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي فوزه السابع ليصل للنقطة 29 ويحتل المركز الثامن، فيما تلقى الأهلي الخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند النقطة 35 في المركز الثالث.

وعلى ملعب نادي الباطن، رغم الظروف التي يمر بها فريق الباطن إلا أنه تفوق على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما .

وجاءت أهداف الباطن الثلاثة عن طريق عبدالمجيد عبيد (د: 38)، فابيو ابرو (هدفان 58، 84)، وبهذه النتيجة يحقق الباطن فوزه السابع في الدوري ليصل للنقطة 27 ويحتل المركز التاسع متقدماً على الوحدة الذي تلقى الخسارة العاشرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز العاشر.

من جهة أخرى، تغلب التعاون على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وجاءت الأهداف الثلاثة للتعاون عن طريق كاكو (د:26)، سميحان النابت (د:46)، ليندر تاوامبا (د:90+4)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 31، في المركز الخامس، متفوقاً على مضيفه الاتفاق الذي تلقى الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 30 نقطة ليتراجع للمركز السادس.