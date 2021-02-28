شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار: الزمالك أقرب للدوري وشادي حسين "متعب" الجديد وهذه قصة إيقافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب بكار، ظهير أيمن نادى سيراميكا، كواليس إيقافه عن مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري، وأنه ينافس محمد هاني في التواجد في تشكيل المنتخب الأساسى، خلال المعسكر المقبل.

وقال رجب بكار، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "قبل مباراة المصرى قلت للحكم إبراهيم نور الدين أنا عندى إنذارين وعندنا الزمالك الماتش الجاى ابعد عنى فضحك، وفى الشوط الثانى كانت فيه شدة خفيفة منى راح حاسب فاول، وبيقرب منى وبيحط إيده على جيبه قلتله إنت هتعمل إيه دا الإنذار الثالث، وعندنا الزمالك الماتش الجاى، راح ضحك وقالى مهو لازم إنذار".

وأضاف رجب بكار: "أتمنى الانضمام للمنتخب في المعسكر المقبل، وخرجت من نادى بيراميدز علشان موضوع اللعب، والحمد لله ماشى كويس مع سيراميكا وأسعى لحجز مكانى في المنتخب، وأنافس محمد هانى على مركز الظهير الأيمن في المنتخب، وهو بيقدم مستويات مميزة كبيرة في الفترة الحالية، ولكن يوجد أكثر من لاعب يقدم مستوى كبيرا مثل كريم العراقى وكريم فؤاد".

وتابع رجب بكار: "الإدارة الحالية في بيراميدز مسئولة عن تراجع النتائج بسبب المشاكل التي تحدث بين اللاعبين، وأين محمد فاروق من المباريات، الخلل في الإدارة لأن النادى يمتلك مجموعة من اللاعبين كبيرة جدا".

وعن الأقرب للدوري، قال رجب بكار: "الزمالك فنيا أقرب للتتويج بالدوري الموسم الحالي ويحتاج فقط بعض الاستقرار، والأبيض تأثر برحيل مصطفى محمد ولكن قادر على تعويض لوجود معظم اللاعبين اللى ساعدوا مصطفى محمد على التألق".

وأضاف: "أحمد ياسر ريان قادر على التواجد في قيادة هجوم المنتخب مع مصطفى محمد، وبستغرب جدا من قرار الأهلى في إعادة إعارته مرة أخرى رغم مستواه القوى، وشادى حسين قادر على منافسة مهاجمى المنتخب، وهو خامة يفتقدها الأندية الكبيرة ولا ينشغل بالعروض اللى بتجيله ومركز مع الفريق، وأنا شايف فيه عماد متعب الجديد".