شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين لحسام البدري: في منتخب مصر لا بد أن تمر فوق كل الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، باختيار لاعبين سوبر في كل مركز قبل إعلان قائمة المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

ويرى وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس2، أن أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الزمالك هو أهم لاعب في الجبهة اليسرى في الفترة الأخيرة متفوقا على جميع اللاعبين الآخرين رغم تميزهم.

وقال اللاعب السابق، المُلقب بأمير الموهوبين: "حسام البدري مدرب لمنتخب مصر، ومنتخب مصر ملك لنا جميعا، لذلك لا بد أن يمر البدري من فوق كل الخلافات الشخصية ويختار أكفأ العناصر مهما كانت خلافاته الشخصية معهم".

ورفض لاعب الأهلي السابق أن يتم اختيار لاعب ظهير أيمن لسد الفراغ في الجبهة اليسرى، موضحا أن مصر بها أكثر من لاعب مميز في كل مركز لذلك ليست هناك ضرورة ملحة لاختيار لاعب وتغيير مركزه وتوظيفه في المنتخب الوطني.

وعن التشكيل الأمثل للمنتخب يراه وليد صلاح الدين كالتالي: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، رباعي الدفاع أحمد أبو الفتوح وأيمن اشرف وحجازي ومحمد هاني، وفي الوسط الارتكاز السولية وطارق حامد وأمامهم أفشة، وفي الهجوم محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.

في سياق متصل قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، انطلاق معسكر الفراعنة 20 مارس بدلا من 22 وانضمام اللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون تباعاً يومي 21 و 22 مارس فى إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و29 مارس فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال مدير المنتخب، إن الجهاز الفني ما زال فى مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار على أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس.

وأضاف أن الجهاز الفني كان قد حدد قائمة مبدئية قوامها 50 لاعبا؛ لحصرهم ومتابعتهم جدا خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه جار إنهاء الإجراءات المطلوبة للتأشيرات لكل العناصر التي تدور في دائرة اختيارات الجهاز الفني، خاصة أنه يضع في اعتباراته كل الظروف الطارئة قبل حسم قائمته النهائية والتي من المتوقع أن تكون 26 لاعبا.

وأشار إلى أن حسام البدري فتح الباب أمام الجميع، سواء كانت في المسابقات المحلية أو في الدوريات الخارجية، بتأكيده أن الفرصة ما زالت متاحة أمام كل اللاعبين للتواجد بالمعسكر المقبل.

وأكد أن هناك تواصلا مع المحترفين لتنسيق ترتيبات انضمامهم للمعسكر المقبل، مشيرا إلى أن قائمة استدعاءات المحترفين ستكون قبل موعد الأجندة الدولية بأسبوعين وفقا لقواعد الفيفا.

واختتم مدير المنتخب، إن مشوار المنتخب ما زال طويلا وصعبا، والهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية قبل بدء مرحلة منافسات تصفيات كأس العالم.